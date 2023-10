34e Foire aux plantes Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne 34e Foire aux plantes Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu, 19 novembre 2023, Cornebarrieu. 34e Foire aux plantes Dimanche 19 novembre, 09h00 Espace sportif Pierre de Coubertin Organisée par l’association Vivre à Cornebarrieu. Vente de plantes, arbres, arbres fruitiers anciens et produits régionaux. Animations, expositions, rencontres… Espace sportif Pierre de Coubertin 2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00 VAC Détails Catégories d’Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Espace sportif Pierre de Coubertin Adresse 2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu latitude longitude 43.651477;1.320752

