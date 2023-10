Stand de gourmandises au profit du Téléthon Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Stand de gourmandises au profit du Téléthon

Dimanche 19 novembre, 09h00
Espace sportif Pierre de Coubertin

L'association Cornebarrieu Vitalité vous convie à une vente de crêpes, gâteaux et autres gourmandises préparées par les adhérents, en partenariat avec la Maison du Lien Social. Les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon.

Espace sportif Pierre de Coubertin
2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu
Cornebarrieu 31700
Haute-Garonne
Occitanie

Catégories d'Évènement:
Cornebarrieu, Haute-Garonne

Lieu
Espace sportif Pierre de Coubertin
Adresse
2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu
Ville
Cornebarrieu

