Haute-Garonne Festival du voca Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu, 24 juin 2023, Cornebarrieu. Festival du voca Samedi 24 juin, 13h00 Espace sportif Pierre de Coubertin 5€ par personne Animations pour petits et grands, sportifs ou non ! Au programme : tournoi de volley 4×4 sur herbe, buvette, boutique du club, jeux géants en bois, jeux de kermesse, stand de rétrogaming, château gonflable, combats de sumo gonflable… Espace sportif Pierre de Coubertin 2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

