Loto de l’Amicale des Boulistes Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Loto de l’Amicale des Boulistes Espace sportif Pierre de Coubertin, 6 janvier 2023, Cornebarrieu. Loto de l’Amicale des Boulistes Vendredi 6 janvier 2023, 21h00 Espace sportif Pierre de Coubertin

Ouverture des portes à 20h

Un moment de convivialité à partager ! Espace sportif Pierre de Coubertin 2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:petanque.cornebarrieu@gmail.com »}] Un moment de convivialité à partager ! Ouverture des portes à 20h.

Renseignements :

06 33 77 84 29 ou petanque.cornebarrieu@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T21:00:00+01:00

2023-01-06T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Espace sportif Pierre de Coubertin Adresse 2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu Departement Haute-Garonne

Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

Loto de l’Amicale des Boulistes Espace sportif Pierre de Coubertin 2023-01-06 was last modified: by Loto de l’Amicale des Boulistes Espace sportif Pierre de Coubertin Espace sportif Pierre de Coubertin 6 janvier 2023 Cornebarrieu Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu

Cornebarrieu Haute-Garonne