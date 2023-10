OCTOBRE ROSE YERVILLE Espace Sport et Santé Yerville, 8 octobre 2023, Yerville.

Yerville,Seine-Maritime

Marche Rose contre le cancer dimanche 08 octobre départ 10h Espace Sport et Santé à Yerville- participation sur place-5€ la marche/10€ avec tee-shirt

Les bénéfices seront reversés aux associations CRCDC et « AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE ».

Espace Sport et Santé

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie



Marche Rose contre le cancer (Pink Walk against cancer) Sunday, October 08, 10am start Espace Sport et Santé, Yerville – on-site participation 5? for the walk/10? with T-shirt

Profits will be donated to the RCDC and « AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE » associations

Marcha rosa contra el cáncer Domingo 08 de octubre – salida 10h Espace Sport et Santé en Yerville – participación in situ – 5? para la marcha/10? con camiseta

Los beneficios se donarán al RCDC y a « AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE »

Marche Rose contre le cancer Sonntag, 08. Oktober, Start 10 Uhr Espace Sport et Santé in Yerville – Teilnahme vor Ort – 5 ? die Wanderung – 10 ? mit T-Shirt

Der Erlös geht an die Vereine CRCDC und « AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE » (AGIR AVEC BECQUEREL POUR LA VIE)

