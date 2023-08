Fête du sport et des associations Espace sport et nature Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux Fête du sport et des associations Espace sport et nature Montignac-Lascaux, 9 septembre 2023, Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux,Dordogne Venez à la découverte de vos futures activités. Informations, initiations, animations. Inauguration de la baignade biologique..

Espace sport et nature Lieu-dit Le Bleufond

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover your future activities. Information, introductions, activities. Inauguration of the organic swimming pool. Venga y descubra sus futuras actividades. Información, presentaciones, actividades. Inauguración de la piscina ecológica. Kommen Sie auf Entdeckungsreise zu Ihren zukünftigen Aktivitäten. Informationen, Einführungen, Animationen. Einweihung des Bio-Bades.

