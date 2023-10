Salon du couteau & des métiers d’art – L’âme du feu Espace Soubeyran Crest, 11 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Le Cercle Crestois des Couteliers & Créateurs d’Art invite le public à découvrir les savoir-faire d’artisans travaillant avec le feu : couteliers, forgerons, … présenteront leurs produits et proposeront des démonstrations de forge, découpage de glace….

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . EUR.

Espace Soubeyran Salle des Moulinages

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Cercle Crestois des Couteliers & Créateurs d?Art invites the public to discover the skills of craftsmen working with fire: cutlers, blacksmiths, … will present their products and offer demonstrations of forging, ice cutting …

El Cercle Crestois des Couteliers & Créateurs d’Art invita al público a descubrir las habilidades de los artesanos que trabajan con fuego: cuchilleros, herreros, etc. presentarán sus productos y ofrecerán demostraciones de forja, corte de hielo, etc.

Der Cercle Crestois des Couteliers & Créateurs d’Art lädt die Öffentlichkeit ein, das Know-how von Handwerkern zu entdecken, die mit Feuer arbeiten: Messerschmiede, Schmiede, … stellen ihre Produkte vor und bieten Vorführungen wie Schmieden, Eisschneiden … an.

