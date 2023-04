Jeux & Escape Game Espace solidaire, CCFD Terre solidaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeux & Escape Game Espace solidaire, CCFD Terre solidaire, 24 mai 2023, Nantes. Jeux & Escape Game Mercredi 24 mai, 14h00 Espace solidaire, CCFD Terre solidaire Entrée Libre Seul.e, entre ami.e.s ou en famille, venez partager une après-midi jeux de société sur le thème du commerce équitable. Nous vous proposons également de participer à l’Escape game « Fashion victim ». Guidés par un mystérieux message dans un t-shirt, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Escape game de 14h à 15h. Espace solidaire, CCFD Terre solidaire 17 Rue du Moulin, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

