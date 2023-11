Opéra : Carmen, Opéra-courci » à l’amassada Espace socioculturel « L’Amassada » Grépiac, 17 février 2024, Grépiac.

Opéra : Carmen, Opéra-courci » à l’amassada Samedi 17 février 2024, 20h00 Espace socioculturel « L’Amassada » 10€ l’entré, pas de réservation possible

Tous les plus grands airs, entrecoupés de courts dialogue, fidèles à la création originale. Passion , Jalousie, Amour et Mort, incarnés par Martine Fidji (Micaëla), Florence Coppel (Carmen), Frank Grimaud (Don José) et Fabien Esteve (Escamillo), entourés par un choeur très présent, le tout accompagné au piano par Simon Siaud, sur une mise en scène d’Hervé Carrère. ne version accessible tant aux néophytes qu’aux amateurs ou aux enfants.

Espace socioculturel « L’Amassada » 20 route d’Auterive 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie

2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

