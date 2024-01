Après-midi Jeux Espace socioculturel « L’Amassada » Grépiac, dimanche 21 janvier 2024.

Après-midi Jeux Venez jouer avec vos enfants à l’occasion d’une après-midi jeux de société organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Grépiac à l’Amassada à Grépiac ! Dimanche 21 janvier, 15h00 Espace socioculturel « L’Amassada » Gratuit buvette et gouter payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Venez découvrir des jeux adaptés à des enfants de PS au CM2 mais bien sûr ouverts à tous les âges (3-99 ans, il n’y a pas d’âge pour s’amuser !)

Dessinez c’est gagné, Time’s Up, échecs, dominos, belote, kaplas, dobble, Uno … Il y en aura pour tous les goûts !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour passer un moment convivial tous ensemble !

Un goûter et des boissons vous seront également proposés afin de vous réconforter en ces journées froides d’hiver !

Espace socioculturel « L’Amassada » 20 route d’Auterive 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie

jeux enfants