Haute-Garonne spectacle enfants : Le Manoir des Mystères Espace socioculturel « L’Amassada » Grépiac, 14 janvier 2024, Grépiac. spectacle enfants : Le Manoir des Mystères Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Espace socioculturel « L’Amassada » entrée libre, pas de réservation possible Synopsis : Ben & Léo sont à la recherche de Roussette, leur poule de compagnie. Au détour d’un chemin, ils découvrent un manoir abandonné, l’ancienne demeure du magicien Houdini. Dans ce lieu mystérieux, aidés par les jeunes spectateurs, Ben va tenter de réaliser de nombreux tours de magie pour retrouver Roussette et Léo ne manquera pas une occasion pour faire virevolter tous les objets. Espace socioculturel « L’Amassada » 20 route d’Auterive 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

magie jonglage Ben et Léo

