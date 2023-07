La Moufle Espace Socioculturel des Combes Chambéry-le-Vieux Catégories d’Évènement: Chambéry-le-Vieux

Savoie La Moufle Espace Socioculturel des Combes Chambéry-le-Vieux, 22 août 2023, Chambéry-le-Vieux. La Moufle Mardi 22 août, 18h30 Espace Socioculturel des Combes Par une froide journée d’hiver, Zoïa perd sa moufle dans la neige. Perdue… mais pas pour longtemps car tour à tour, des animaux grelottants viennent s’y réfugier. Alors, les animaux se rencontrent, évoquent la rigueur de l’hiver, leur forêt enneigée et font aussi l’expérience du partage, de la tolérance et découvrent la valeur de l’amitié! Cette charmante rencontre avec les animaux en hiver, est mise en scène de façon dynamique et poétique. Les demi-masques, créés par Tracey Boot, apportent des touches de couleur dans une forêt aux décors épurés, blancs et contemporains, peints par l’artiste Geneviève Joannin.Page web La Moufle Espace Socioculturel des Combes 507 rue du Pré de l’Ane, Chambéry, France, 73000 Chambéry-le-Vieux 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/profile.php?id=100077162325035&sk=about [{« type »: « email », « value »: « esc.combes@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.theatretransformations.com/Site%20FR%202022/lamoufle_spectacleenfantdes3ans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T18:30:00+02:00 – 2023-08-22T19:15:00+02:00

2023-08-22T18:30:00+02:00 – 2023-08-22T19:15:00+02:00 ©Theatre Transformations Détails Catégories d’Évènement: Chambéry-le-Vieux, Savoie Autres Lieu Espace Socioculturel des Combes Adresse 507 rue du Pré de l'Ane, Chambéry, France, 73000 Ville Chambéry-le-Vieux Departement Savoie Lieu Ville Espace Socioculturel des Combes Chambéry-le-Vieux

Espace Socioculturel des Combes Chambéry-le-Vieux Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery-le-vieux/