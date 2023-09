Cet évènement est passé Soirée « Lever de rideau » Espace socio-culturelle de Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle Catégories d’Évènement: Nord

Templeuve-en-Pévèle Soirée « Lever de rideau » Espace socio-culturelle de Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle, 16 septembre 2023, Templeuve-en-Pévèle. Soirée « Lever de rideau » Samedi 16 septembre, 19h30 Espace socio-culturelle de Templeuve-en-Pévèle Soirée « Lever de rideau » pour la saison 2023-2024 Durant cette soirée, venez découvrir la saison culturelle de Templeuve-en-Pévèle et quelques surprises !

Pour l’occasion, un bal est organisé ainsi que de la magie sur table. Cette soirée sera pour vous l’occasion de découvrir la richesse culturelle de notre commune ! Espace socio-culturelle de Templeuve-en-Pévèle 75 rue de roubaix 59242 Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Espace socio-culturelle de Templeuve-en-Pévèle
Adresse: 75 rue de roubaix 59242
Ville: Templeuve-en-Pévèle
Departement: Nord

