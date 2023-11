Bouger, c’est vital pour ma santé… Espace socio-culturel Saint-Martin-sur-Oust, 22 novembre 2023, Saint-Martin-sur-Oust.

Les bienfaits d’une activité physique sur la santé sont reconnus à tout âge. Elle contribue à améliorer l’état de forme général à tous âges et est fortement recommandée pour prévenir des pathologies chroniques. Elle contribue aussi au traitement d’un très grand nombre de pathologies comme le cancer, le diabète, l’obésité …

De récentes études se sont attachées aux risques liés à la sédentarité. Celles-ci montrent que les deux tiers des 11-17 ans se situent à un niveau de risque élevé, ce qui peut se traduire par du surpoids, de l’obésité, des troubles du comportement alimentaire ou encore une qualité du sommeil et de vie altérée. Or, les habitudes prises à l’adolescence tendent à s’installer, avec un impact sur la santé et la qualité de vie à l’âge adulte.

o Quels sont les bienfaits d’une activité physique quotidienne ?

o Quelle activité exercer et comment l’intégrer à son quotidien ?

o En quoi l’activité physique augmente l’espérance de vie en bonne santé ?

o Qu’est-ce qu’un mode de vie sédentaire et quels en sont ses dangers ?

Autant d’interrogations que vous vous posez. Alors rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A TOUS, Jeunes et Adultes. ENTREE LIBRE

Espace socio-culturel avenue de la Libération – Saint Martin sur Oust Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

