Spectacle de Noël : Le Tout Petit Voyage Espace Socio-Culturel Saint-Germain-du-Bel-Air, 19 décembre 2023, Saint-Germain-du-Bel-Air.

Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 10:30:00

fin : 2023-12-19

Le Tout Petit Voyage, spectacle de la Cie Bachi-bouzouk Production, est une ode à la nature. Bâti sur une histoire visuelle emplie de poésie, d’authenticité et de subtilité, il nous rappelle à l’essentiel : la vie. Proposé par Le RPE et la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air aux tout-petits, à l’ESC de Saint Germain du Bel Air (RDC du Foyer logement Le Souleilhou)..

Le Tout Petit Voyage, spectacle de la Cie Bachi-bouzouk Production, est une ode à la nature. Bâti sur une histoire visuelle emplie de poésie, d’authenticité et de subtilité, il nous rappelle à l’essentiel : la vie. Proposé par Le RPE et la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air aux tout-petits, à l’ESC de Saint Germain du Bel Air (RDC du Foyer logement Le Souleilhou).

» La forêt s’anime, frétille, c’est le printemps puis l’été, s’installe l’automne et finit l’hiver… Dans cette forêt, une petite famille fait son nid, elle s’installe, c’est le printemps puis l’été. Les saisons s’écoulent et le temps passe, les petits sont grands et quittent le nid… Une nouvelle famille fera son nid au printemps, la forêt s’animera et frétillera. Le temps passe et la vie suit son cycle tranquille entre naissance, vie, disparition et renaissance. »

Sophie Briffaut : Mise en scène / Conception / Scénographie

François Duporge : Manipulation / Construction / Scénographie

Maël Duporge : Créateur sonore et musicien

Le spectacle est GRATUIT et sera suivi d’une balade en poussette et d’un brunch partagé !

Renseignements et inscription : au RPE : 06 84 82 58 33 ou rpe@ccqb.fr, à la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air : 05 65 35 27 97 ou biblioccqb@gmail.com

EUR.

Espace Socio-Culturel

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Gourdon