Pierre Sicaud chante Aznavour Espace socio-culturel Prigonrieux

Prigonrieux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 Une soirée concert où Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour.

Avec Joëlle Lurkin au clavier-ynthétiseur et Laurent Piré à l’accordéon. Réservation auprès de l’agence THELEM de Prigonrieux ou RVB Radio à Bergerac..

Espace socio-culturel Place du Groupe Loiseau

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

