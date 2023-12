Concours de belote Espace socio culturel Prigonrieux Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2023-12-28 14:00:00

fin : 2023-12-28 Le club de l’âge d’or de Prigonrieux organise un concours de belote le mercredi 28 décembre 2023 à l’espace socio culturel de Prigonrieux à partir de 14 heures. L’ouverture des portes se fait à 12h30. Inscriptions (obligatoires) auprès de Sylvaine DASSIGNY au 06.15.85.42.56.

Espace socio culturel Place Loiseau

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

