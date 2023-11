Marché de Noël Espace Socio-culturel Prigonrieux, 10 décembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Retrouvez le septième marché de noël de Prigonrieux, organisé par le Comité de Jumelage Prigonrieux-Charlemagne.

Le samedi 9 décembre 2023 de 10h à 18h

Le dimanche 10 décembre 2023 de 9h à 17h30

De nombreux exposants et créateurs vous attendent..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

Espace Socio-culturel Place de la mairie

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The seventh Prigonrieux Christmas market, organized by the Comité de Jumelage Prigonrieux-Charlemagne.

Saturday, December 9, 2023 from 10am to 6pm

Sunday December 10, 2023 from 9am to 5:30pm

Numerous exhibitors and designers await you.

Séptimo mercado navideño de Prigonrieux, organizado por el Comité de Hermanamiento Prigonrieux-Charlemagne.

Sábado 9 de diciembre de 2023 de 10.00 h a 18.00 h

Domingo 10 de diciembre de 2023 de 9.00 h a 17.30 h

Numerosos expositores y diseñadores le esperan.

Finden Sie den siebten Weihnachtsmarkt in Prigonrieux, der vom Partnerschaftskomitee Prigonrieux-Charlemagne organisiert wird.

Am Samstag, den 9. Dezember 2023 von 10h bis 18h

Sonntag, den 10. Dezember 2023 von 9 Uhr bis 17.30 Uhr

Zahlreiche Aussteller und Kreative erwarten Sie.

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides