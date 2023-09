Foire aux livres Espace socio-culturel Prigonrieux, 26 novembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Une foire aux livres, aux multimédias et aux jouets, est organisée par Amitié et coopération France-Cameroun.

Ouverture des portes de l’espace socio-culturel à partir de 09h pour le public.

Buvette et restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Espace socio-culturel

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A book, multimedia and toy fair organized by Amitié et coopération France-Cameroun.

Doors to the Espace Socio-Culturel open to the public at 9am.

Refreshments and catering on site.

Amitié et coopération France-Cameroun organiza una feria del libro, multimedia y juguetes.

Puertas del centro sociocultural abiertas al público a partir de las 9h.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Eine Messe für Bücher, Multimedia und Spielzeug, wird von Amitié et coopération France-Cameroun organisiert.

Die Türen des soziokulturellen Raums werden ab 09:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides