Concours de belote Espace socio culturel Prigonrieux, 22 novembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Le club de l’âge d’or de Prigonrieux organise un concours de belote le mercredi 22 novembre 2023 à l ’espace socio culturel de Prigonrieux à partir de 14 heures ,ouverture des portes à 12h30 sur inscriptions..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Espace socio culturel

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Prigonrieux Golden Age Club is organizing a belote competition on Wednesday November 22, 2023 at the Prigonrieux socio-cultural center from 2 pm, doors open at 12.30 pm, registration required.

El Club de la Edad de Oro de Prigonrieux organiza un concurso de belote el miércoles 22 de noviembre de 2023 en el centro sociocultural de Prigonrieux a partir de las 14.00 h, apertura de puertas a las 12.30 h, inscripción obligatoria.

Der Club de l’âge d’or de Prigonrieux organisiert einen Belote-Wettbewerb am Mittwoch, den 22. November 2023 im Espace socio culturel von Prigonrieux ab 14 Uhr, Türöffnung um 12.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides