Vide ta chambre Espace socio-culturel Prigonrieux, 19 novembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Le Conseil Municipal d’Enfants et des Jeunes organise un vide ta chambre – Spécial Enfants ! (Vêtements, jouets, puéricultures…).

Buvette et restauration sur place (tenues par la Pep’s).

Vente de bonbons au profit des Restos du Cœur.

Inscriptions des exposants réservées aux parents d’élèves..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Espace socio-culturel Place du groupe Loiseau

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Conseil Municipal d’Enfants et des Jeunes (Children’s and Young People’s Council) is organizing a « vide ta chambre » – a special children’s sale! (Clothes, toys, childcare…).

On-site refreshments and catering (provided by Pep’s).

Candy sale in aid of Restos du C?ur.

Exhibitor registration reserved for parents.

El Conseil Municipal d’Enfants et des Jeunes (Consejo Municipal de la Infancia y la Juventud) organiza una venta especial de habitaciones infantiles (Ropa, juguetes, puericultura…).

Refrescos y catering in situ (a cargo de Pep’s).

Venta de caramelos a beneficio de Restos du Cœur.

Registro de expositores reservado a los padres.

Der Conseil Municipal d’Enfants et des Jeunes (Kinder- und Jugendstadtrat) organisiert einen « vide ta chambre – Spécial Enfants! (Kleidung, Spielzeug, Babyausstattung…).

Getränke und Speisen vor Ort (von der Pep’s gehalten).

Verkauf von Süßigkeiten zugunsten der Restos du C?ur.

Anmeldungen von Ausstellern nur für Eltern.

Mise à jour le 2023-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides