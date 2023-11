Thé dansant Espace socio-culturel Prigonrieux, 5 novembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Prigonrieux Animations vous donne rendez-vous pour un thé dansant, avec Thierry Combeau.

Ce dimanche 5 novembre à l’Espace Socio-Culturel à 15h.

Entrée 12 € (avec une boisson et une pâtisserie comprise).

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Espace socio-culturel Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Prigonrieux Animations invites you to a tea dance with Thierry Combeau.

Sunday, November 5 at Espace Socio-Culturel, 3pm.

Admission 12 ? (including a drink and pastry)

Prigonrieux Animations le invita a un baile del té con Thierry Combeau.

Este domingo 5 de noviembre en el Espace Socio-Culturel a las 15h.

Entrada 12 euros (incluye una bebida y pastelitos)

Prigonrieux Animations lädt Sie zu einem Tanztee mit Thierry Combeau ein.

Diesen Sonntag, den 5. November, im Espace Socio-Culturel um 15 Uhr.

Eintritt 12 ? (mit einem Getränk und einem Gebäckstück inbegriffen)

Mise à jour le 2023-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides