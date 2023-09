Octobre rose : vide-grenier Espace socio-culturel Prigonrieux, 15 octobre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Un vide-grenier , dans le cadre d’Octobre Rose, est organisé par la Bande à Michel, au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Décorations et illuminations de la ville tout au long du mois..

2023-10-15

Espace socio-culturel

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A garage sale, as part of October Rose, is organized by the Bande à Michel, in aid of the fight against breast cancer.

Decorations and illuminations all month long.

En el marco del Octubre Rosa, la Bande à Michel organiza una venta de garaje a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama.

La ciudad estará decorada e iluminada durante todo el mes.

Ein Flohmarkt , der im Rahmen des Rosa Oktobers stattfindet, wird von der Bande à Michel zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs organisiert.

Dekorationen und Beleuchtungen der Stadt während des gesamten Monats.

