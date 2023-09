Quine Espace socio-culturel Prigonrieux, 5 octobre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Le club de l’âge d’or de Prigonrieux organise une quine à l’espace socio-culturel. L’ouverture des portes se fait à partir de 12h30.

1€ le carton. Bourriche de 20 lots – 2€ le carnet

Sur place : café, chocolat, boissons et pâtisseries..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . .

Espace socio-culturel

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Prigonrieux Golden Age Club is organizing a quine at the espace socio-culturel. Doors open at 12.30pm.

1? per box. Bourriche of 20 lots – 2? per booklet

On-site: coffee, chocolate, drinks and pastries.

El Club de la Edad de Oro de Prigonrieux organiza una quine en el Espace Socio-Culturel. Apertura de puertas a las 12.30 h.

1? por caja. Cesta de 20 premios – 2? por librito

En el recinto: café, chocolate, bebidas y bollería.

Der Club de l’âge d’or de Prigonrieux organisiert eine Quine im Espace socio-culturel. Die Türen werden ab 12:30 Uhr geöffnet.

1? pro Karton. Kiste mit 20 Losen – 2? pro Heft

Vor Ort: Kaffee, Schokolade, Getränke und Gebäck.

Mise à jour le 2023-09-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides