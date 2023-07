APERO PARTAGÉ + PIECE DE THEATRE « 24H PLUS TÔT » Espace socio-culturel Luteva 11 Av. Dr Joseph Maury Lodève, 21 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, Il est proposé un moment convivial autour d’un apéro.

Il sera mis à disposition du public des boissons et petits gâteaux.

Ensuite il sera proposé d’aller ensemble voir la pièce « 24h plus tôt » proposée par le festival Résurgence..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 20:30:00. .

Espace socio-culturel Luteva

11 Av. Dr Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the Quartiers d’été program, we’re offering a convivial aperitif.

Drinks and cakes will be available.

Afterwards, we’ll all be invited to see the play « 24h plus tôt », presented by the Résurgence festival.

Como parte del festival Quartiers d’été, organizamos una recepción con bebidas.

Habrá bebidas y pasteles a disposición del público.

A continuación, se invitará a los asistentes a ver la obra de teatro « 24h plus tôt », organizada por el festival Résurgence.

Im Rahmen des Quartiers d’été (Sommerquartier) wird ein geselliger Aperitif angeboten.

Dem Publikum werden Getränke und kleine Kuchen zur Verfügung gestellt.

Anschließend wird vorgeschlagen, sich gemeinsam das Stück « 24h plus tôt » anzusehen, das vom Festival Résurgence angeboten wird.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT LODEVOIS ET LARZAC