Laon Spectacle à Laon : « Bancroûte » Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois (ESCAL) Laon, 16 septembre 2023, Laon. Spectacle à Laon : « Bancroûte » 16 et 17 septembre Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois (ESCAL) Entrée libre Complètement à la rue, un clown gouailleur et débraillé s’échine à se faire oublier sur un banc public. C’est Le Pollu, auguste paillasse, looser magnifique, qui danse sur les braises d’un monde qui s’écroule pour en profiter jusqu’à la dernière petite miette.

Un spectacle de la Compagnie Brouniak . Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois (ESCAL) 63 rue Sérurier – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France Loisirs & Culture propose de nombreuses activités de loisirs, culturelles, sportives, toute l’année, et organise également des événements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

