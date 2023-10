Stage d’habiletés parentales Espace Social et Culturel du Diois Lus-la-Croix-Haute Catégories d’Évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute Stage d’habiletés parentales Espace Social et Culturel du Diois Lus-la-Croix-Haute, 20 octobre 2023, Lus-la-Croix-Haute. Stage d’habiletés parentales 20 octobre – 1 décembre Espace Social et Culturel du Diois gratuit l’association les Chouettes propsoent un stage de 10 places sur 3 jours en octobre, novembre et décembre.

Ces 3 jours sont à destination des parents, beau parents et grands parents Espace Social et Culturel du Diois place de la mairie 26130 Die Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « desmotsdanslesmains@gmail.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:30:00+01:00
Espace Social et Culturel du Diois
place de la mairie 26130 Die
Lus-la-Croix-Haute
26620 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

Espace Social et Culturel du Diois
Lus-la-Croix-Haute
Drôme