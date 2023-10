PAS DE QUARTIER POUR LE RACISME – QUARTI’ÉGALITÉ Espace social Châtaigneraie-Arago Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac PAS DE QUARTIER POUR LE RACISME – QUARTI’ÉGALITÉ Espace social Châtaigneraie-Arago Pessac, 20 novembre 2023, Pessac. PAS DE QUARTIER POUR LE RACISME – QUARTI’ÉGALITÉ 20 – 24 novembre Espace social Châtaigneraie-Arago Entrée gratuite Le travail de lutte contre le racisme conduit durant toute l’année 2023 sera valorisé pendant une semaine : des activités sont proposées chaque mois afin de définir ce qu’est le racisme, inscrire la lutte contre le racisme auprès de tous les publics, faire de la diversité culturelle du quartier un atout majeur.

Exposition organisée par La Châtaigneraie en partenariat avec la Ville de Pessac, Bordeaux Métropole, Mix'Art, les P'tits Débrouillards et la Cite's Cie. Espace social Châtaigneraie-Arago 44 avenue de la Châtaigneraie, 33600 Pessac

