« À ÉGALITÉ ? » Espace social Alouette Animation Pessac, 17 novembre 2023, Pessac.

« À ÉGALITÉ ? » Vendredi 17 novembre, 19h30 Espace social Alouette Animation Entrée gratuite

Au cours de cette soirée conviviale d’échanges, diverses thématiques liées aux questions d’inégalités/égalités :

- Théâtre d’impro

- Enquête-reportage-audio-diaporama « Notre territoire est-il accessible aux personnes en situation de handicap ? »

– Débat mouvant égalité et équité

– Rédaction de textes (Slam) : genre Quoi ?

– Jeu de plateau : Monopoly des inégalités

- Mur d’expression : des idées sur ce qui nous fait sentir tous égaux ?

Soirée organisée par l’Espace social Alouette Animation en partenariat avec la Ville de Pessac et Bordeaux Métropole.

Espace social Alouette Animation 45 Bd du Haut Livrac, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « animationterritoirealouette@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « csalouette.culture@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 26 46 46 »}]

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

