Soirée Jobs d’été Espace Simone Villenave, 7 avril 2023, Saint-Jean-d'Illac. Soirée Jobs d’été Vendredi 7 avril, 18h00 Espace Simone Villenave Venez déposer votre CV auprès des entreprises qui recrutent pour cet été.

Vous aurez la présence de :

– Restaurant Mac Donald’s

– Patapain

– Sociétés d’intérim

– magasin Oasis

– l’AROEVEN

– Les services de la mairie qui recrutent pour cet été

– Société ALLIX

Et bien d’autres entreprises… Vous trouverez un stand Info Jeunes pour toutes informations sur les « bons plans de l’été » : DestinAction, formation BAFA… Espace Simone Villenave 70 avenue du Las 33127 saint jean d’illac Saint-Jean-d’Illac 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T18:00:00+02:00 – 2023-04-07T21:00:00+02:00

