Cet évènement est passé Conférence et exposition Sur les traces de Louis-Marie Cordonnier Espace Simone Veil Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes Conférence et exposition Sur les traces de Louis-Marie Cordonnier Espace Simone Veil Santes, 17 novembre 2023, Santes. Conférence et exposition Sur les traces de Louis-Marie Cordonnier 17 et 18 novembre Espace Simone Veil Sur inscription pour la conférence – entrée gratuite Espace Simone Veil Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/o7Cj?fbclid=IwAR3ORbGY-u2goNGf8rMSi98OAwQb8hdDZo–nmm8S1crkdlVcoTHD9JUTb0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Santes Autres Lieu Espace Simone Veil Adresse Santes Ville Santes Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Espace Simone Veil Santes latitude longitude 50.597723;2.955471

Espace Simone Veil Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/