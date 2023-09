L’hôtel Maudit – Avez-vous réservé la bonne chambre ? Espace Simone Veil Santes, 28 octobre 2023, Santes.

L’hôtel Maudit – Avez-vous réservé la bonne chambre ? Samedi 28 octobre, 17h00 Espace Simone Veil entrée libre

17h : parcours pour les plus petits (attention quand même aux frissons)

19h : parcours pour les plus courageux

Nouveauté 2023 : bar ouvert avant, pendant et après votre visite – tenu et au profit de l’Amicale Laïque de Santes (école H. Matisse)

Espace Simone Veil Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso.fetards@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00