À l’Ombre du Baobab Espace Simone Veil Limoges, 1 juin 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 15h.

Durée 45min.

Le conte avec ses animaux et ses plantes qui parlent n’est pas qu’une aventure extraordinaire, il transporte avec lui les valeurs dignes d’être connues par les jeunes générations : ici la curiosité, la poésie de la vie et le trésor inestimable qu’elle représente, la ruse, l’humour, l’humilité, le courage, l’attention, l’hospitalité, la générosité, la reconnaissance, la modération, l’endurance et la patience. Il montre à chacun comment vivre et se conduire pour son bonheur personnel et celui de la société toute entière. Porteur de rêve, il naît et vit de la collaboration entre l’auditoire et le conteur. Le baobab apparaît fréquemment dans les mythes de fondation de villages, de villes ou de royaumes. La forme particulière, étrange et imposante du baobab inspire de nombreuses histoires extraordinaires..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 . EUR.

Espace Simone Veil Rue de la Providence

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 3pm.

Duration 45min.

Storytelling, with its talking animals and plants, is not only an extraordinary adventure, it also carries with it values worthy of being known by younger generations: curiosity, the poetry of life and the priceless treasure it represents, cunning, humor, humility, courage, attentiveness, hospitality, generosity, gratitude, moderation, endurance and patience. It shows everyone how to live and behave for their personal happiness and that of society as a whole. As the bearer of dreams, it is born and lives from the collaboration between the audience and the storyteller. The baobab frequently appears in myths about the founding of villages, towns or kingdoms. The peculiar, strange and imposing shape of the baobab inspires many extraordinary stories.

A las 3 de la tarde.

Dura 45 minutos.

La historia, con sus animales y plantas parlantes, no es sólo una aventura extraordinaria; también conlleva valores que las generaciones más jóvenes deberían conocer: la curiosidad, la poesía de la vida y el tesoro inestimable que representa, la astucia, el humor, la humildad, el valor, la atención, la hospitalidad, la generosidad, la gratitud, la moderación, la resistencia y la paciencia. Muestra a todos cómo vivir y comportarse para su felicidad personal y la de toda la sociedad. Como portador de sueños, nace y vive de la colaboración entre el público y el narrador. El baobab aparece con frecuencia en los mitos sobre la fundación de aldeas, ciudades o reinos. La forma peculiar, extraña e imponente del baobab inspira muchas historias extraordinarias.

Um 15:00 Uhr.

Dauer 45min.

Das Märchen mit seinen sprechenden Tieren und Pflanzen ist nicht nur ein außergewöhnliches Abenteuer, es trägt auch die Werte mit sich, die es wert sind, von der jungen Generation kennengelernt zu werden: Neugier, die Poesie des Lebens und den unschätzbaren Schatz, den es darstellt, List, Humor, Bescheidenheit, Mut, Aufmerksamkeit, Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Mäßigung, Ausdauer und Geduld. Er zeigt jedem, wie er leben und sich verhalten soll, um sein persönliches Glück und das der gesamten Gesellschaft zu fördern. Als Traumbringer entsteht und lebt er aus der Zusammenarbeit zwischen dem Publikum und dem Erzähler. Der Baobab taucht häufig in den Gründungsmythen von Dörfern, Städten oder Königreichen auf. Die besondere, seltsame und imposante Form des Affenbrotbaums inspiriert zu vielen außergewöhnlichen Geschichten.

