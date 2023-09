Espace Simone Veil – Conférence AMNAD Espace Simone Veil Limoges, 27 février 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le mardi 27 février à l’espace Simone Veil dès 18H,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché propose une conférence sur le thème : « Ernest Chaplet (1835-1909): parcours d’un génie de l’art céramique », menée par le conservateur du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Etienne Tornier.

Informations complémentaires par mail ou par téléphone (en liens)..

2024-02-27

Espace Simone Veil Rue de la Providence

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday February 27 at Espace Simone Veil from 6pm,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché will be hosting a lecture on « Ernest Chaplet (1835-1909): the career of a ceramic genius », by Etienne Tornier, curator of the Musée des Arts décoratifs et du Design in Bordeaux.

Further information by e-mail or telephone (links).

Martes 27 de febrero en el Espace Simone Veil a partir de las 18.00 horas,

Los Amigos del Museo Nacional Adrien Dubouché organizan una conferencia sobre el tema « Ernest Chaplet (1835-1909): la carrera de un genio de la cerámica », a cargo de Etienne Tornier, conservador del Museo de Artes Decorativas y Diseño de Burdeos.

Más información por correo electrónico o teléfono (enlaces).

Am Dienstag, den 27. Februar im Espace Simone Veil ab 18H,

Die Freunde des Nationalmuseums Adrien Dubouché organisieren einen Vortrag zum Thema « Ernest Chaplet (1835-1909): parcours d’un génie de l’art céramique », der vom Konservator des Museums für dekorative Künste und Design in Bordeaux, Etienne Tornier, geleitet wird.

Weitere Informationen per E-Mail oder Telefon (in Links).

