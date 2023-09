Espace Simone Veil – Conférence AMNAD Espace Simone Veil Limoges, 9 janvier 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le mardi 9 janvier à l’espace Simone Veil dès 18H,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché propose une conférence sur le thème : « Vie, tribulations et anecdotes d’un commissaire-priseur », menée par le commissaire-priseur Nicolas Constanty.

Informations complémentaires par mail ou par téléphone (en liens)..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 . EUR.

Espace Simone Veil Rue de la Providence

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday January 9 at Espace Simone Veil from 6pm,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché will be hosting a conference on « The life, tribulations and anecdotes of an auctioneer », led by auctioneer Nicolas Constanty.

Further information by e-mail or telephone (links).

Martes 9 de enero en el Espace Simone Veil a partir de las 18.00 horas,

Los Amigos del Museo Nacional Adrien Dubouché organizan una conferencia sobre el tema « Vida, tribulaciones y anécdotas de un subastador », a cargo del subastador Nicolas Constanty.

Más información por correo electrónico o teléfono (enlaces).

Am Dienstag, den 9. Januar, im Espace Simone Veil ab 18H,

Die Freunde des Nationalmuseums Adrien Dubouché laden zu einem Vortrag zum Thema « Leben, Tribute und Anekdoten eines Auktionators » ein, der von dem Auktionator Nicolas Constanty geleitet wird.

Weitere Informationen per E-Mail oder Telefon (in Links).

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Limoges Métropole