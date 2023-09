Espace Simone Veil – Conférence AMNAD Espace Simone Veil Limoges, 7 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le mardi 7 novembre à l’espace Simone Veil dès 18H,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché propose une conférence sur le thème : « Focus sur les peintures romano-égyptiennes du Fayoum », menée par l’égyptologue spécialiste des arts funéraires d’Egypte romaine Sophie Griselle.

La conférence sera précédée de l’Assemblée Générale de l’association des Amis du musée national Adrien Dubouché à 17H.

Informations complémentaires par mail ou par téléphone (en liens)..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

Espace Simone Veil Rue de la Providence

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday November 7 at Espace Simone Veil from 6pm,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché will be hosting a conference on the theme of « Focus on Roman-Egyptian paintings from the Fayoum », led by Egyptologist Sophie Griselle, a specialist in funerary arts from Roman Egypt.

The conference will be preceded by the Annual General Meeting of the Friends of the Musée National Adrien Dubouché at 5pm.

Further information by e-mail or telephone (in links).

Martes 7 de noviembre en el Espace Simone Veil a partir de las 18.00 horas,

Los Amigos del Museo Nacional Adrien Dubouché organizan una conferencia sobre el tema « Enfoque sobre las pinturas romano-egipcias del Fayum », a cargo de Sophie Griselle, egiptóloga especializada en las artes funerarias del Egipto romano.

La conferencia estará precedida por la Asamblea General de los Amigos del Museo Nacional Adrien Dubouché a las 17.00 horas.

Más información por correo electrónico o teléfono (enlaces).

Am Dienstag, den 7. November im Espace Simone Veil ab 18H,

Die Freunde des Nationalmuseums Adrien Dubouché bieten einen Vortrag zum Thema « Fokus auf die römisch-ägyptischen Gemälde aus Fayum » an, der von der Ägyptologin Sophie Griselle geleitet wird, die auf Grabkunst aus dem römischen Ägypten spezialisiert ist.

Vor der Konferenz findet um 17 Uhr die Generalversammlung der Vereinigung der Freunde des Nationalmuseums Adrien Dubouché statt.

Weitere Informationen per E-Mail oder Telefon (in Links).

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Limoges Métropole