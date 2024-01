Les spoliations des biens juifs Espace Simone Veil Limoges, jeudi 4 avril 2024.

Les spoliations des biens juifs Conférence de Tal Bruttmann Jeudi 4 avril, 18h30 Espace Simone Veil Entrée gratuite

Les spoliations des biens juifs

Conférence de Tal Bruttmann

Tal Bruttmann est spécialiste de l’histoire de la Shoah. Ses travaux portent sur les politiques antisémites en France pendant la guerre, ainsi que sur la « solution finale » en Europe. Il a notamment publié La Logique des bourreaux (Hachettes Littératures, 2003) étude consacrée à la chasse aux Juifs par la Sipo-SD et Au Bureau des affaire juives (La Découverte, 2005), portant sur les administrations françaises et l’application de la législation antisémite, Auschwitz (La Découverte, 2015), et Les cent mots de la Shoah avec Christophe Tarricone (PUF, 2016). Il a également dirigé plusieurs ouvrages, dont Qu’est-ce qu’un déporté ? Histoire et mémoires des déportations durant la Seconde Guerre mondiale (CNRS Editions, 2009) avec Annette Wieviorka et Laurent Joly, ainsi que dirigé avec Claire Zalc Microhistories Of The Holocaust (Berghahn Books, New York, 2016).

Son dernier livre, Die fotografische Inszenierung des Verbrechens. Ein Album aus Auschwitz (WBG, 2019 ; Un Album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs crimes, Le Seuil, 2023) écrit avec Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller porte sur l’analyse de photographies réalisées par les SS à Auschwitz et interroge l’usage des images en histoire. Il a en outre participé à la réalisation de nombreuses expositions avec le Mémorial de la Shoah, l’ONAC et diverses autres institutions en France et à l’étrangers, et servi de conseiller scientifique sur de nombreux documentaires et films.

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Tal Bruttmann