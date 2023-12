Piété privée, religion officielle à Hermopolis (Moyenne Égypte), le panthéon égyptien vu à travers les figurines de la collection de Périchon-Bey. Espace Simone Veil Limoges, 7 février 2024 18:00, Limoges.

Piété privée, religion officielle à Hermopolis (Moyenne Égypte), le panthéon égyptien vu à travers les figurines de la collection de Périchon-Bey. Mercredi 7 février 2024, 19h00 Espace Simone Veil Tarifs 6€ pour les adhérents 10€ pour les non adhérents 2€ pour les étudiants et les chômeurs

Piété privée, religion officielle à Hermopolis (Moyenne Égypte), le panthéon égyptien vu à travers les figurines de la collection de Périchon-Bey.

par Gaëlle Tallet, professeur d’archéologie de l’Orient hellénistique et romain, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Directrice de la mission archéologique française d’el-Deir, oasis de Kharga, co-commissiare de l’exposition au Musée des Beaux-arts de Limoges.

La ville d’Hermopolis, la Khemenou égyptienne, était à l’époque gréco-romaine une capitale régionale à l’intense vie intellectuelle et religieuse. Les sources anciennes, égyptiennes comme grecques, ont amplement documenté la richesse du panthéon local, qui faisait du sanctuaire de la ville le lieu de la naissance du monde, sous l’action d’un collège de Huit dieux, sous la forme de l’éclosion d’une fleur de lotus abritant un jeune enfant solaire. Les fouilles archéologiques ont par ailleurs permis de mieux comprendre la théologie du dieu du sanctuaire principal, Thot, patron des scribes, se présentant parfois sous la forme d’un babouin, parfois d’un homme à tête d’ibis. Avec la collection de figurines de terre cuite et de bronze patiemment réunie par Jean-André Périchon, c’est au monde de la piété quotidienne, celles des fidèles et du culte domestique, que nous accédons : elles reflètent la perception des grands dieux du temple qui était celle des dévots hermopolitains, et les attentes qui étaient les leurs quand ils s’adressaient à eux.

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@amilim.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T21:00:00+01:00

2024-02-07T19:00:00+01:00 – 2024-02-07T21:00:00+01:00

Osiris © BAL