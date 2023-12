Folklore. Relations des artistes avec le folklore, Kandinsky, Brâncusi, Gontcharova… Espace Simone Veil Limoges, 25 janvier 2024 18:00, Limoges.

Folklore. Relations des artistes avec le folklore, Kandinsky, Brâncusi, Gontcharova… Jeudi 25 janvier 2024, 19h00 Espace Simone Veil Tarifs 6€ pour les adhérents 10€ pour les non adhérents 2€ pour les étudiants et les chômeurs

Folklore. Relations des artistes avec le folklore, Kandinsky, Brâncusi, Gontcharova…

par Marie-Charlotte Calafat, responsable des collections au MUCEM, Marseille. Co-commissaire de l’exposition.

Sait-on que Vassily Kandinsky a commencé sa carrière en tant qu’ethnographe en Russie ? Que l’arrière-grand-père de Constantin Brâncuși était un bâtisseur d’églises traditionnelles en Roumanie ? Que Natalia Gontcharova a développé une peinture abstraite en s’inspirant de costumes espagnols, ou encore que Joseph Beuys déclarait voir dans le folklore un outil de compréhension pour le futur ?

Assimilé à la tradition, et donc en apparence à l’opposé de l’idée d’avant-garde, l’univers du folklore infiltre pourtant des pans entiers de la modernité et de la création contemporaine. Loin des clichés d’un passéisme suranné, les artistes ont pu y trouver une source d’inspiration, une puissance régénératrice, aussi bien qu’un objet d’analyse critique ou de contestation.

( Exposition au Centre Pompidou-Metz en 2020 puis prévue au MUCEM, annulée à cause du covid)

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@amilim.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

© ADAGP, Paris 2020 ; Archivio Claudio Costa, photo Claudio Grimaldi. 1988