Nuits de la lecture avec Simon Ghraichy et Philippe Olivier Espace Simone Veil Limoges, 20 janvier 2024, Limoges.

Nuits de la lecture avec Simon Ghraichy et Philippe Olivier Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Espace Simone Veil Gratuit étudiant/Réservations : Passeport Culturel 12 euros/Plein Tarif 18 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Samedi 20 janvier 2024 à 20h Espace Simone Veil

Gratuit étudiant/Réservations : Passeport Culturel 12 euros/Plein Tarif 18 euros

Lecture musicale animée par Simon Ghraichy pianiste citoyen du monde et Philippe Olivier savant historien de la musique proposée par l’Université Service Culturel dans le cadre des Nuits de la lecture en partenariat avec la Ville de Limoges, la B.U. de Droit, le Crous de Limoges.

Ils proposeront des lectures extraites de leur livre « Toccata, Bermuda, Corona » aux éditions Est, dont la préface est de François Hollande. Ces lectures seront accompagnées par Simon Ghraichy au piano.

« Toccata, Bermuda, Corona » un ouvrage décapant.

La fulgurance des propos tenus entre Simon Ghraichy, pianiste citoyen du monde et Philippe Olivier savant historien de la musique à l’orée d’une ère pour le moins bouleversante, engendre des questions primordiales.

Cette conversation riche, non seulement de connaissances musicales qui sont l’axe de cette rencontre intergénérationnelle, mêle réflexions sociales et professionnelles oscillant entre inquiétude et espoir.

Soulignons l’engouement jubilatoire qui ravit les deux protagonistes sur quelque domaine que ce soit. La musique chevillée au corps, passionnés à la vivre, elle demeure leur fil d’Ariane ténu et tenu.

Voici un ouvrage hors du temps. Au coeur.

Présentations des auteurs et artistes.

Simon Ghraichy (1985) est un pianiste français d’origine mexicaine et libanaise. En 2019, il a donné soixante-et-onze concerts de par le monde, dans des salles prestigieuses telles que – entre autres – le Théâtre des Champs-Élysées et la Philharmonie de Paris, Carnegie Hall de New York, la Philharmonie de Saint-Pétersbourg ou le Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou. La discographie de Simon Ghraichy comprend quatre albums, dont deux chez le prestigieux label Deutsche Grammophon avec lequel il a signé un contrat d’exclusivité en 2016. Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMP) et de l’Académie Sibelius d’Helsinki, l’artiste effectue de multiples séjours à New-York entre 2014 et 2017. Ils contribuent à l’essor que connaîtra sa carrière.

Il a effectué une tournée avec l’Orchestre national de Bretagne en décembre 2021 notamment autour de la création mondiale du concerto pour piano et orchestre “Fractalis” de la compositrice mexicaine Gabriela Ortiz qui lui est dédié.

En 2019, il a fait ses débuts à la Philharmonie de Paris, à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, à l’Auditorium de Bordeaux… ; son deuxième album paru chez Deutsche Grammophon, 33, s’est classé dans les meilleures ventes annuelles de musique classique ; il a également participé à des projets uniques comme La Nuit blanche organisée à l’Institut de France ou encore une soirée exceptionnelle avec la danseuse Etoile Marie-Agnès Gillot à La Seine Musicale.

Présenté parfois comme « la rock-star du piano », Simon Ghraichy a été l’élève de Michel Béroff et Daria Hovora au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de Tuija Hakkila à l’Académie Sibelius de Helsinki. Il est respecté par ses pairs pour sa virtuosité irréprochable et ses partis pris musicaux tranchés. Ainsi, ce Français d’origine mexicaine et libanaise est devenu une figure incontournable de la scène classique.

Son prochain album avec orchestre paraîtra en 2023 chez Deutsche Grammophon. Simon Ghraichy est un artiste Steinway.

Philippe Olivier (1952) est l’un des meilleurs connaisseurs français de l’histoire musicale allemande entre 1933 et 1945, comme au temps de la République Démocratique Allemande. Il a publié une trentaine de livres, tant en France qu’à l’étranger. Il est invité pour des conférences à l’Académie des Arts et à l’Opéra d’État de Berlin, au Festival de Bayreuth, à Tokyo ou à Munich, aux Universités de Genève, de Ljubljana, de Londres, de Tel-Aviv, de Vienne et de Vilnius. Docteur en histoire (spécialité histoire contemporaine), Philippe Olivier fait aussi autorité dans le domaine des études wagnériennes.

Des précisions sur le programme de la soirée du 20 janvier 2024 sont à venir.

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine