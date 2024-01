Conférence musiques traditionnelles Espace Simone Veil Limoges, vendredi 19 janvier 2024.

Conférence musiques traditionnelles » A la rencontre des violoneux d’Artense » Vendredi 19 janvier, 20h30 Espace Simone Veil

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

VENDREDI 19 JANVIER 2023

20h30 • CONFÉRENCE

« À la rencontre des violoneux de l’Artense »

animée par Éric Cousteix

ESPACE SIMONE-VEIL

2 rue de la Providence – Limoges

Conférence organisée dans le cadre de la semaine occitane (stages et bal autour des musiques et danses traditionnelles d’Artense) qui aura lieu du 19 au 21 janvier et en partenariat avec l’association la Trad Bande.

Pour plus d’infos sur la semaine occitane, cliquez ici

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

