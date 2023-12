L’école discrimine-t-elle ? Espace Simone-Veil Limoges, 17 janvier 2024, Limoges.

L’école discrimine-t-elle ? Mercredi 17 janvier 2024, 19h00 Espace Simone-Veil Conférence ouverte à tous, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:30:00+01:00

La conférence s’appuiera sur l’ouvrage publié en 2023 aux Éditions du Croquant, L’école discrimine-t-elle ? Alors que l’école est supposée incarner l’égalité républicaine se produisent en son sein non seulement des inégalités scolaires massives documentées depuis plusieurs décennies mais également des processus discriminatoires. La conférence montrera néanmoins en quoi la définition de la discrimination scolaire est complexe appelant des ressources sociologiques et juridiques. La conférence présentera les résultats d’une enquête menée sur trois années dans différentes villes de France montrant comment les discriminations peuvent être à l’œuvre. Cet ouvrage ouvre sur des perspectives de meilleures régulations de l’école et de son fonctionnement au bénéfice des élèves les plus exposés à ces processus discriminants.

Conférencier :

Choukri Ben Ayed est Professeur de sociologie à l’Université de Limoges, chercheur au GRESCO (Groupe de Recherches Sociologiques sur les sociétés Contemporaines). Ses travaux de recherche portent sur le rapport à l’école des familles populaires, les relations entre

éducation et territoire, les inégalités scolaires, les disparités territoriales d’éducation, les politiques éducatives, les ségrégations scolaires. Depuis 2015 Choukri Ben Ayed est Membre du comité scientifique d’expérimentation des dispositifs de mixité sociale à l’école, Ministère de l’Éducation nationale.

Renseignements :

Diffusion culture scientifique de l’Université de Limoges, 05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr

Conférence ouverte à tous. Entrée gratuite.

Avec le soutien de la ville de Limoges.

Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence, Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine