Une vie en Égypte, les coulisses d’une exposition

par François Lafabrié, directeur du Musée des Beaux-arts de Limoges, co-commissaire de l’exposition au Musée.

Une exposition est la partie visible d’un travail de longue haleine, mobilisant un nombre d’acteurs important. En suivant la réalisation d’Une vie en Égypte , la communication propose de partager le travail réalisé en coulisses, parfois depuis plusieurs années, et de faire comprendre les choix qui se présentent aux concepteurs, qu’ils soient intellectuels, logistiques, techniques. C’est aussi faire partager l’intensité, l’émotion, l’excitation, parfois les frustrations qui jalonnent cet événement très particulier pour une équipe de musée, soumis à un calendrier contraint et régulièrement percuté par des imprévus.

L’exploration des œuvres sélectionnées et de la construction du parcours seront l’occasion d’aborder les spécificités propres à cette exposition, riche de près de 400 œuvres, dont une grande partie antique, et de mettre en avant ce qui fait le très grand intérêt de cette collection phare du musée tout en mettant en lumière l’homme à l’origine de cette collection.

2024-01-10T19:00:00+01:00 – 2024-01-10T21:00:00+01:00

