Limoges Peinture napolitaine. Capodimonte au Louvre Espace Simone Veil Limoges, 20 décembre 2023, Limoges. Peinture napolitaine. Capodimonte au Louvre Mercredi 20 décembre, 19h00 Espace Simone Veil Tarifs d’entrée : 6€ pour les adhérents 10€ pour les non adhérents 2€ pour les étudiants et les chômeurs Peinture napolitaine. Capodimonte au Louvre Conférence de Fabrice Conan, historien de l’art À l’occasion de l’exposition au Musée du Louvre (07/06/23 au 08/01/24).

La volonté des deux musées est de voir les insignes chefs-d’oeuvre de Naples se mêler à ceux du Louvre, dans une présentation véritablement exceptionnelle : la réunion de ces deux collections offrira pendant six mois aux visiteurs un aperçu unique de la peinture italienne du XVe au XVIIe siècle, permettant également une vision nouvelle tant de la collection du Louvre que de celle de Capodimonte.

Des trésors de Titien, Caravage, Carrache, Guido Reni, Masaccio, Bellini, Parmigianino, Gentileschi, des napolitains exceptionnels comme Jusepe de Ribera, Francesco Guarino ou Mattia Preti. Des oeuvres graphiques de renom présentées et pour la première fois en confrontation dans les collections, comme pour les tableaux du Corrège. Une délectation assurée, pour le bonheur de savourer de grands trésors de l’histoire des arts.

Cette conférence est organisée en partenariat avec l'association Al Dante.

2023-12-20T19:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

© Musée Capodimonte – Naples.

