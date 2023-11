Journée espagnole – « Découverte culturelle de l’Espagne » Espace Simone VEIL, Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Le 1er juillet 2023, l’Espagne a succédé à la Suède pour endosser le rôle de la Présidence du Conseil de l’UE. Pour rappel, ce statut dure six mois et consiste à enclencher les travaux du trio que l’Espagne forme avec la Belgique et la Hongrie.

Afin de mieux connaitre ce pays, la Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin souhaite mettre en avant la culture espagnole à travers diverses manifestations. Au programme :

14h-18h : Stands des structures en lien avec l’Espagne ;

14h30-16h : « Panorama du cinéma espagnol » par Gladys Gonzalez, professeure agrégée d’espagnol à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Limoges ;

16h30-17h30 : Concert gratuit de Teo Flamenco, avec son fils Pierre et La Cala, danseuse sévillane.

Cette «journée» aura lieu le samedi 18 novembre 2023 de 14h à 18h

A l’Espace Simone Veil de Limoges – 2, Rue de la Providence, 87 000 LIMOGES

Espace Simone VEIL, 2, rue de la Providence, limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

