Mardi 17 octobre 2023 – Journée mondiale du refus de la misère
Espace Simone Veil
Limoges

Entrée libre et gratuite et sans réservation

Journée du refus de la misère organisée par l’association ATD Quart Monde

à l’Espace Simone Veil Programmation

14h : Exposition » en finir avec les idées fausses sur la pauvretéé

16h30 : Conférence gesticulée » Y’a toujours eu des pauvres …c’est comme ça » de Catherine Marcadier ( travailleuse sociale)

18h30 : Table ronde » Repenser l’emploi avec les territoires zéro chomeur de longue durée » avec Jean-Christophe Sarrot ( Co-responsable du réseau Emploi-Formation d’ATD Quart Monde

20h30 : Spectacle de l’atelier-théâtre du groupe ATD de Limoges ( durée 1h30)

ENTREE LIBRE ET GRATUITE ET SANS RESERVATION Pour tout renseignement :

Facebook : ATD Quart Monde Limoges

Instagram : atd_quart_monde_limoges

Mail : limoges.87@atd-quartmonde.org

Espace Simone Veil
2 rue de la Providence
87000 Limoges
Téléphone : 07 88 70 40 78

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

