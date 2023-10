Bénédicte du Chaffaut. Anders Osterlind, la force du paysage Espace Simone Veil Limoges, 20 septembre 2023, Limoges.

Bénédicte du Chaffaut. Anders Osterlind, la force du paysage Mercredi 20 septembre, 19h00 Espace Simone Veil Tarifs d’entrée : 6€ pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents, 2€ pour les étudiants et les chômeurs

Conférence des Amis du Musée des Beaux-Arts

Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges ont le plaisir de recevoir, Bénédicte du Chaffaut, petite fille du peintre et présidente de l’association AOsterlind, jusqu’au 24 août 2023, pour la conférence : “ Anders Osterlind (1887 -1960), La force du paysage”

En lien avec l’exposition au Musée de la Vallée de la Creuse, Eguzon du 28/05/ – 17/11/2023.

Découvrir le peintre Anders Osterlind, enraciné par sa naissance dans cette Creuse qu’il a tant peint, pour mesurer l’ampleur de son évolution picturale, ses rencontres avec les peintres de son temps dans les grandes heures de Montparnasse et l’apport singulier de cet artiste paysagiste expressionniste et fougueux au sein de l’une des plus belle période de la peinture française.

Une visite de cette exposition est proposée par AMBAL à ses adhérents, le 17 octobre.

Un livre monographique Anders Osterlind est paru chez Ardents Editeurs en 2023.

Espace Simone Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T19:00:00+02:00 – 2023-09-20T21:00:00+02:00

© Association Osterlind