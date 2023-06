Donne ta langue au chercheur : soirée de restitution Espace Simone-Veil Limoges, 23 juin 2023, Limoges.

Donne ta langue au chercheur : soirée de restitution Vendredi 23 juin, 18h30 Espace Simone-Veil Entrée gratuite

Le projet #LIRES2 a pour objectif de Lire les Informations de la Recherche Évaluées par les Scientifiques avec et pour la Société. Ainsi, il s’agit d’apporter des éléments pour lutter contre les a priori, les fausses informations et la perte de confiance du grand public envers le monde de la recherche.

Pour ce faire LIRES2 propose de restaurer les échanges entre la communauté scientifique et la société civile, distendus ces derniers temps, en permettant aux chercheurs et partenaires du projet de répondre aux questions que vous vous posez.

Dans le cadre de l’appel à participation citoyenne lancée en mars 2023, l’Université de Limoges et Récréasciences C.C.S.T.I vous invitent à la soirée de restitution le vendredi 23 juin à partir de 18h30 à l’espace Simone-Veil et en duplex avec le Campus connecté de Brive qui permettra de répondre aux questions posées par la société en lien avec la thématique « ???é????? ».

Venez tirer au sort une question à laquelle les chercheurs et partenaires du projet vous répondront en 2 minutes maximum !

Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/soiree-donne-ta-langue-au-chercheur-numerique »}] [{« link »: « https://recreasciences.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

numérique

© Récréasciences