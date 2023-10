Conférences grand public interactives : Les enjeux de la ressource en eau face au changement climatique Espace Simone-Veil Limoges, 25 mai 2023, Limoges.

Les enjeux de la ressource en eau face au changement climatique

L’homme mobilise pour vivre une ressource en eau douce limitée avec des usages élémentaires comme l’alimentation avec l’accès à l’eau potable et l’agriculture. L’eau constitue ainsi un enjeu mondial. La croissance démographique et l’augmentation du niveau de vie a entraîné en 30 ans une consommation d’eau doublée et la demande devrait s’accroître d’environ 15% au cours des 20 prochaines années dans un contexte de raréfaction avec le changement climatique. Les tensions entre pays suite à des contentieux autour de l’eau sont nombreuses et montrent la difficulté du partage de la ressource. Cette difficulté est réelle quelques soit l’échelle géographique et le changement climatique, qui modifie et modifiera fortement sa disponibilité, met au défi l’organisation des sociétés. Cette conférence interactive doit permettre de mieux appréhender le lien entre le changement climatique et la ressource en eau ainsi que les enjeux de stabilité à travers des exemples pris à différentes échelles.

Conférencier :

Michel BAUDU est Professeur de l’Université de Limoges, directeur adjoint du laboratoire Eau et Environnement (E2Lim – UR 24133) et responsable au cours des années passées de formations et de projets sur la gestion et le traitement des eaux. Ses travaux de recherche portent sur la qualité des eaux et les opérations pouvant être mises en œuvre pour l’améliorer. Responsable du projet de chaire d’excellence Adaptation des procédés au service de la transition hydrique (ADAPTHY) portée par la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges.

Conférence ouverte à tous, entrée gratuite.

Renseignements :

Diffusion culture scientifique de l’Université de Limoges, Diane Daïan

05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr

Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T19:00:00+02:00 – 2023-05-25T20:30:00+02:00

Université de Limoges