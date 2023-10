Cet évènement est passé Veillée rencontre avec Christophe Correc Espace Simone Veil Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Veillée rencontre avec Christophe Correc Espace Simone Veil Limoges, 22 mai 2023, Limoges. Veillée rencontre avec Christophe Correc Lundi 22 mai, 20h00 Espace Simone Veil Conférence organisée par le département de musiques traditionnelles.

« Un siècle de musique populaire en Bretagne, la cas du Trégor » Espace Simone Veil 2 rue de la Providence 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T20:00:00+02:00 – 2023-05-22T21:30:00+02:00

2023-05-22T20:00:00+02:00 – 2023-05-22T21:30:00+02:00
© Serge Le Berre
Détails
Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges
Lieu
Espace Simone Veil
Adresse
2 rue de la Providence 87000 Limoges
Ville
Limoges

